Ucraina: Ukrenergo rifiuta aiuto Bielorussia per riparare alimentazione elettrica Chernobyl

- La compagnia Ukrenergo non ha bisogno dell'aiuto della parte bielorussa per riparare la linea ad alta tensione danneggiata dalle truppe russe che alimentava la centrale nucleare di Chernobyl. Lo ha riferito l’ufficio stampa di Ukrenergo nel suo Facebook. "Serve un cessate il fuoco e il passaggio delle nostre squadre di riparazione, che da ieri aspettano il permesso di partire per le riparazioni. Noi siamo pronti a riparare immediatamente le linee e ripristinare l'energia alla centrale nucleare di Chernobyl, che è stata staccata dalla rete per più di un giorno. Basta smetterla di bombardare e dare il permesso ai nostri team di effettuare le riparazioni", si legge nel post. (Kiu)