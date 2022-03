Grecia: Elstat, indice dei prezzi al consumo sale al +7,2 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Cpi, secondo la notazione inglese) della Grecia è cresciuto a febbraio di quest'anno del 7,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo comunica l'Autorità statistica ellenica (Elstat) che ha pubblicato oggi nuovi dati, secondo cui l'impennata del Cpi è il risultato di un aumento del 78,5 per cento del gas naturale, del 71,4 per cento dell'elettricità, del 41,5 per cento del gasolio e del 23,2 per cento di combustibili e lubrificanti. Il balzo è seguito ad un aumento del 6,2 per cento a gennaio, ha spiegato l'Elstat. Su base mensile, l'Ipc è quindi aumentato dell'1,1 per cento a febbraio. L'istituto di statistica greco sottolinea che la guerra in Ucraina ha fatto aumentare il costo dell'energia e dei cereali e le imprese e le famiglie si trovano a dovere fare i conti con una continua ondata di aumenti dei prezzi. Il governo ha fissato come obiettivo di contenere l'inflazione intorno all'1 per cento per quest'anno nella legge di bilancio. Il ministro delle Finanze Christos Staikouras ha stimato di recente che l'obiettivo sarà ridefinito verso un più realistico +4 per cento. (Gra)