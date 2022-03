© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidenzialismo è la madre di tutto le riforme. Se non dovessimo riuscirci in questa legislatura, sarei favorevole nella prossima ad eleggere, insieme al Parlamento, un’assemblea costituente capace di fare questa riforma". Lo ha segnalato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista al "Corriere.it". (Rin)