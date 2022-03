Milano: Pofler Lambrate arresta ricercata 28enne inseguita da una troupe televisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, ali agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato una cittadina bosniaca di 28 anni perché gravata da due provvedimenti di carcerazione per i reati di furto aggravato e violazione degli obblighi imposti dal foglio di via obbligatorio. I poliziotti hanno udito delle urla provenire dalla banchina del binario 1 della stazione di Milano Lambrate; giunti sul posto, hanno notato due ragazze, note borseggiatrici, inseguite da una nota troupe televisiva, intenta a girare un servizio relativo al fenomeno del borseggio sui mezzi di trasporto. Gli agenti hanno fermato le due donne che, insieme ad altre quattro borseggiatrici, sono state condotte negli uffici di polizia. Dalla banca dati è emerso che la cittadina bosniaca era ricercata con due provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, dovendo espiare cumuli di pena per furto aggravato per un totale di 7 anni, 6 mesi e 14 giorni. (Com)