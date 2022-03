Imprese: organizzazione non-profit Cdp accredita con la categoria "gold" le soluzioni per le emissioni zero di Enel X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X, l’azienda del Gruppo Enel dedicata ai servizi e ai prodotti energetici avanzati, ha annunciato oggi di avere aderito per il secondo anno consecutivo all’organizzazione non-profit Cdp – Disclose Insight Action in qualità di Gold Accredited Climate Change Solutions Provider. L'accordo di partnership rinnovato quest'anno - riferisce un comunicato stampa - ha l’obiettivo di migliorare l'accesso delle aziende alle soluzioni di energia rinnovabile. In qualità di Global Gold Accredited Solutions Provider di Cdp, Enel X potrà assistere le aziende nel monitoraggio e riduzione delle emissioni dirette e indirette (Ambito 1, 2 e 3). Enel X, società controllata di Enel, che lo scorso dicembre è stata ancora una volta riconosciuta da Cdp nella A List come leader nelle azioni per l’ambiente, è un esempio nello sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili. “Questa partnership sottolinea il nostro costante lavoro verso il raggiungimento di una società a zero emissioni veramente sostenibile”, ha affermato Francesco Venturini, Ad di Enel X. “Attraverso questo sforzo congiunto, aiutiamo i nostri clienti aziendali a soddisfare le loro esigenze : raggiungere gli obiettivi di zero emissioni; cogliere adeguatamente le opportunità di transizione energetica; raccogliere, monitorare e gestire i dati sulle emissioni, nonché comunicare i risultati raggiunti in termini di sostenibilità. Per soddisfare queste esigenze, sfruttiamo le nostre caratteristiche distintive, inclusa l’esperienza in materia di energia e sostenibilità, presenza a livello globale che garantisce la vicinanza al cliente e strumenti digitali avanzati a supporto dei servizi di consulenza. I nostri sforzi aiutano le aziende a sviluppare opportunità sostenibili facendo passi essenziali verso un futuro pulito ed elettrificato.” (segue) (Com)