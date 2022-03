Imprese: organizzazione non-profit Cdp accredita con la categoria "gold" le soluzioni per le emissioni zero di Enel X (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X può contare su team specializzati di consulenti in grado di aiutare le aziende a pianificare una propria roadmap energetica sostenibile e su misura, che possa integrarsi perfettamente con il modello di business delle organizzazioni. Dalla preparazione della strategia all’implementazione fino alle fasi di ottimizzazione, Enel X offre ai clienti servizi a 360 gradi, dalla rendicontazione delle emissioni e dalla strategia di decarbonizzazione alla sua esecuzione e implementazione. L'approccio modulare dell'azienda consiste in un'ampia gamma di servizi di consulenza per le emissioni zero (che coprono gli Ambiti 1, 2 e 3), dalla raccolta di dati, al calcolo delle emissioni di gas serra (Ghg), al monitoraggio e alla rendicontazione a workshop sulle energie rinnovabili, sulla definizione della roadmap del carbonio e sulla relativa attuazione. Cdp, organizzazione globale senza scopo di lucro che cura il sistema globale di pubblicazione di dati ambientali, ha confermato Enel X nella sua rete di partner Gold in virtù dell’obiettivo comune a sostenere le aziende nella riduzione delle emissioni di CO2. L'azienda applicherà le proprie competenze energetiche e incoraggerà le imprese a gestire il proprio impatto ambientale in modo più prudente, consapevole e intelligente, esternalizzando le soluzioni innovative e sostenibili di Enel X. Enel X darà un importante contributo alla partnership in quanto leader nelle soluzioni energetiche sostenibili. L'azienda gestisce oltre 15 miliardi di euro di spesa energetica dei clienti e li ha aiutati a finalizzare contratti di acquisto di energia (Ppa) per circa 3.500 MW e li ha assistiti nell'acquisto di oltre 60.000.000 di MWh di energia rinnovabile, tutto questo grazie alla sua piattaforma digitale che sostiene le aziende in oltre 100 Paesi. (segue) (Com)