Imprese: organizzazione non-profit Cdp accredita con la categoria "gold" le soluzioni per le emissioni zero di Enel X (3)

- “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Enel X come Gold Accredited Climate Change Solutions Provider di Cdp”, ha affermato Paul Robins, Head of Corporate Partnership Cdp. Siamo fiduciosi che le capacità di Enel X porteranno molto valore aggiunto a Cdp, rendendo noto alle aziende il monitoraggio e la rendicontazione delle proprie emissioni dirette e indirette, nonché la definizione e l'esecuzione di ambiziose strategie di decarbonizzazione per limitare i cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi di emissioni zero. Riteniamo che la copertura globale di Enel X e la sua esperienza come fornitore di soluzioni di sistemi energetici integrati continueranno a portare valore alle aziende che rispondono a Cdp.” Cdp gestisce il sistema di rendicontazione dei dati ambientali a livello mondiale per aziende, città, stati e regioni. Fondata nel 2000 e lavorando con più di 590 investitori con oltre 110 trilioni di dollari di patrimonio, Cdp utilizza i mercati dei capitali e gli appalti aziendali per motivare le aziende a pubblicare i loro impatti ambientali e a ridurre le emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse idriche e proteggere le foreste. Più di 14.000 organizzazioni in tutto il mondo hanno divulgato i dati attraverso Cdp nel 2021, comprese più di 13.000 aziende che valgono oltre il 64 per cento della capitalizzazione di mercato globale, e oltre 1.100 città, stati e regioni. Completamente allineato alla Tcfd, Cdp detiene il più grande database ambientale del mondo, e i punteggi Cdp sono ampiamente utilizzati per guidare gli investimenti e le decisioni di approvvigionamento verso un'economia a zero carbonio, sostenibile e resiliente. Insieme, Enel X e Cdp promuoveranno la trasparenza dei dati sulle prestazioni ambientali e l’implementazione di misure che possano favorire un impiego più sostenibile dell'energia nell'intera filiera. (Com)