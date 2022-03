Violenza donne: maltrattamenti alla compagna, arrestato a Pianoro (Bo)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione di Pianoro (Bologna), hanno arrestato un italiano per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. E’ successo ieri sera, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la richiesta di aiuto di una donna sulla cinquantina che ha riferito di essere stata picchiata dal compagno all’interno di un’abitazione. All’arrivo dei militari la donna presentava il volto rosso e tumefatto a causa di un pugno che l’uomo le avrebbe sferrato durante un raptus di gelosia, verosimilmente scaturito dalla paura di non avere più il controllo sulla compagna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto in carcere. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e la donna, visitata dai sanitari, è stata riscontrata affetta da contusioni sulla guancia e sul polpaccio.(ren)