Credito: Repubblica Ceca, Signet Bank (Lettonia) e investitori Usa acquistano Expobank Cz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca ceca Expobank Cz, controllata dall’investitore e banchiere russo Igor Kim, cambia proprietà. Lo ha reso noto l’istituto in un comunicato sul suo sito web. Gli azionisti hanno infatti annunciato oggi un accordo per la vendita del 100 per cento delle azioni a un consorzio composto da Signet Bank (Lettonia) e da investitori statunitensi. L’operazione attende ora l’approvazione della Banca nazionale ceca (Cnb), già ufficialmente informata. Non appena l’accordo otterrà la sua approvazione, Expobank Cz cesserà di avere azionisti russi. (Vap)