Lazio: al via la nuova agenda digitale, online la consultazione pubblica

- Più dati, usati meglio e di più per una migliore qualità della vita, maggiore competitività e servizi più accessibili: è questa, in sintesi, l’azione programmatica alla base della nuova agenda digitale del Lazio 2022-2026 presentata oggi dal vicepresidente, Daniele Leodori, e dall’assessora alla transizione ecologica e trasformazione digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi. Al via oggi anche la consultazione pubblica on line sul sito web dell’agenda digitale regionale rivolta a tre principali categorie di destinatari - cittadini, imprese ed enti locali – che potranno esprimersi sulle cinque macro-aree strategiche e di azione dell’agenda digitale: infrastrutture abilitanti; cybersecurity; cultura digitale e competenze digitali delle persone; accessibilità alla tecnologia; design dei servizi e delle relazioni: fruibilità dei servizi e semplificazione dei processi. (segue) (Rer)