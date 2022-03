Libia: Forza operativa congiunta di Misurata dichiara lo stato di massima allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza operativa congiunta di Misurata ha dichiarato lo stato di massima allerta, ordinando l’adunata dei suoi membri al quartiere generale. La decisione giunge in un momento di alta tensione in Tripolitania per possibili scontri tra due coalizioni rivali: da una parte il Governo di unità nazionale (Gun) del premier uscente Abdulhamid Dabaiba; dall’altra il nuovo Governo di stabilità nazionale (Gsn) della Libia del premier designato Fathi Bashagha, non riconosciuto dall’Onu. La Forza operativa congiunta di Misurata è affiliata al ministero dell’Interno del Gun. Lo scorso 3 marzo, i membri della milizia misuratina avevano fermato un convoglio del Gsn e posto in stato di fermo almeno due ministri diretti a Tobruk, nell’est del Paese: l’ex ambasciatore libico in Italia Hafed Gaddour e la dottoressa Salha al Drouqi, rispettivamente responsabili dei dicasteri degli Esteri e della Cultura. Fonti di sicurezza citate da “Agenzia Nova” indicano che Bashagha potrebbe recarsi a Tripoli scortato da un convoglio armato nelle prossime ore. “Tutti i membri della Forza operativa congiunta di Misurata devo recarsi immediatamente al quartier generale con l’equipaggiamento completo”, riferisce una nota su Facebook. La milizia dispone di un ottimo armamento, fornito dal precedente Governo di accordo nazionale, e svolge diverse operazioni di sicurezza e anti-terrorismo. La stessa forza dispone diversi checkpoint a Misurata e dintorni, lasciando passare solo chi è in possesso dei necessari permessi in particolare lungo la strada tra Misurata e Sirte. (segue) (Lit)