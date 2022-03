© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 si registra un'inversione di tendenza nel consumo complessivo degli antibiotici in Italia, "-18,2 per cento rispetto al 2019". E' quanto emerge dal Rapporto nazionale 2020 sull'uso degli antibiotici in Italia a cura di Aifa. E' poi in calo la spesa complessiva, "-5,1 per cento, pari a 814 milioni euro e 13,65 euro pro capite". (Rin)