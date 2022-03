Corea del Sud: il presidente Moon si congratula con il suo successore Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, si è congratulato oggi con Yoon Suk-yeol, vincitore delle elezioni presidenziali di ieri. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”, secondo cui durante la conversazione i due hanno anche discusso della transizione di potere. Più tardi il capo di gabinetto di Moon, You Young-min, dovrebbe spedire un mazzo di orchidee a Yoon in segno di auguri. Ex procuratore di tendenze conservatrici, Yoon si è imposto con un ridottissimo margine di vantaggio sul candidato del Partito democratico (Dp) dello stesso Moon, Lee Jae-myung.(Git)