Superbonus: Santillo (M5s), emendamento per ampliare acquisti crediti da parte di Poste

- Per recuperare l'ampio potenziale del Superbonus 110 per cento è necessario che Poste italiane vengano messe in condizione non solo di riprendere l'acquisto dei crediti d'imposta, cosa già avvenuta, ma di riprendere le stesse operazioni di acquisto in modo ampio. Lo dichiara il senatore Agostino Santillo, del Movimento cinque stelle, componente della Commissione lavori pubblici del Senato e coordinatore del Comitato M5s sulle infrastrutture e la mobilità sostenibile. “Per questo - prosegue - il M5s ha proposto un emendamento al Dl Sostegni ter, su cui si aprirà il dibattito in Commissione bilancio del Senato, per far sì che anche Poste possa acquistare dalle imprese e dai professionisti i crediti d'imposta da Superbonus che alla data del 25 febbraio 2022 sono già stati oggetto di una cessione a terzi”. “Adesso, invece, Poste sta agendo con un perimetro molto più ristretto, limitandosi ad acquistare soltanto crediti dai soggetti che hanno materialmente sostenuto gli oneri dei lavori”, spiega. “Crediamo che questo perimetro sia troppo limitato e non permetta di configurare un vero e proprio recupero di Poste italiane nel meccanismo della cessione plurima dei crediti d'imposta legati al Superbonus. Il nostro emendamento - conclude - andrebbe a sanare questa situazione ancora oggi troppo deficitaria". (Rin)