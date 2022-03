Trasporti: India, Bangladesh e Nepal firmano memorandum per attuazione accordo sui veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India, il Bangladesh e il Nepal hanno concluso un memorandum d’intesa per l’attuazione dell’accordo sui veicoli a motore (Mva) nell’ambito del progetto sub-regionale di connettività Bbin (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal). Il documento stabilisce passi e tempi per perfezionare i protocolli. Il progetto, volto a favorire gli spostamenti dei mezzi per il trasporto di persone e merci senza soluzione di continuità tra i Paesi partecipanti, è stato lanciato nel 2014, in seguito allo stallo di un analogo negoziato nell’ambito della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale. Nel 2017, però, si è sua volta arenato per la retromarcia del Bhutan. Gli altri tre Paesi hanno poi deciso di andare avanti per conto loro. La pandemia di coronavirus ha rallentato ulteriormente il processo. Il protocollo è stato firmato a Nuova Delhi dopo una riunione alla quale ha partecipato come osservatore anche il Bhutan.(Inn)