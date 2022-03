Ucraina: Zaia, al lavoro per un hub regionale e la profilassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del 13.mo congresso regionale della Cisl Veneto, il presidente della Regione Luca Zaia è intervenuto parlando dell’accoglienza dei profughi in arrivo dall’Ucraina. “Stiamo lavorando su un hub regionale per l’accoglienza dei profughi. Abbiamo intenzione di realizzare uno o più punti di ospitalità, informazione e profilassi per quanto riguarda la vaccinazione contro il Covid e per i bambini, che non hanno la copertura che qui è obbligatoria per le altre malattie”.(Rev)