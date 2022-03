Ucraina: ministro Esteri Cina Wang a omologo francese Le Drian, fine della guerra "il prima possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "auspica di assistere alla fine della guerra il prima possibile" e che "la comunità internazionale continui a promuovere i negoziati tra Russia e Ucraina creando l'ambiente e le condizioni necessarie" al dialogo tra le parti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, durante un incontro telematico avuto oggi, 10 marzo, con l'omologo in Francia, Jean-Yves Le Drian. La Cina "è molto preoccupata per la situazione umanitaria in Ucraina" e "intende rafforzare la comunicazione con la Francia per fare in modo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite raggiunga un consenso sul tema". Il capo della diplomazia di Pechino ha infine ribadito che la posizione di Pechino sul dossier è "chiara e coerente": la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi dovrebbero essere rispettate e le controversie tra Stati risolte in conformità agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Infine, Wang ha nuovamente contestato le sanzioni internazionali varate a carico della Russia e ha invitato le parti in causa ad intraprendere azioni in grado di alleviare le tensioni. (Cip)