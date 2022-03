Emilia-Romagna: nuovo intervento da 300mila euro per la sicurezza del fiume Uso (Rn)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i lavori per la sicurezza del tratto terminale del fiume Uso lungo il porto canale di Bellaria-Igea Marina (Rimini), tra la Strada Statale 16 "Adriatica" e la foce, per il contenimento delle piene. Lo ha reso noto la Regione Emilia-Romagna. Le opere, del valore di 300mila euro, interessano per circa 200 metri il tratto alla destra idraulica, a valle dello Scolo Consorziale Vene. Costituiscono il terzo lotto di un progetto più ampio, finanziato dalla Regione con 2 milioni di euro, che riguarda essenzialmente la realizzazione di nuovi muri di contenimento in cemento armato, oltre che la protezione e bonifica di quelli esistenti. "I muretti che delimitano questo tratto cittadino di fiume, costruiti molto tempo fa senza tener conto della duplice funzione idraulica e marittima, si sono rivelati troppo bassi - ha spiegato Irene Priolo, assessore regionale alla Protezione civile-. A ciò si aggiunge l'aggravante dovuta agli effetti negativi della subsidenza: il progressivo abbassamento del suolo ha determinato criticità risultate evidenti durante la piena del 2015 quando, a causa della marea, le acque hanno superato le barriere di contenimento in prossimità del porto canale". (ren)