Bosnia-Germania: ministra Esteri Baerbock incontra presidenza, focus su percorso Ue

- La Germania continuerà a sostenere attivamente a mantenere la Bosnia Erzegovina nell'agenda prioritaria dell'Unione europea. E' quanto confermato nel corso dell'incontro a Sarajevo fra gli esponenti della presidenza tripartita bosniaca e la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, secondo una nota diramata dall'ufficio presidenziale bosniaco. L'incontro, a cui erano presenti tutti e tre gli esponenti della presidenza, ha visto ribadire il sostegno di Berlino al percorso Ue della Bosnia Erzegovina. La Germania, prosegue la nota, è ferma nella propria posizione per quanto riguarda l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, le modifiche alla legge elettorale del Paese, l'importanza dei principi democratici e dello Stato di diritto. Al centro dei colloqui odierni è stata anche la cooperazione economica, con particolare accento sugli investimenti tedeschi in settori ritenuti prioritari quali l'efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabile. All'incontro ha partecipato anche l'inviato speciale del governo tedesco per i Balcani occidentali, Manuel Sarrazin. (Seb)