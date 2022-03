Vaticano: monsignor Zieliński nuovo vescovo della diocesi di Koszalin-Kołobrzeg in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo coadiutore della diocesi di Koszalin-Kołobrzeg in Polonia monsignor Zbigniew Zieliński, trasferendolo dalla sede titolare di Medeli e dall'ufficio di Ausiliare dell'arcidiocesi di Gdańsk. Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sewde. Monsignor Zbigniew Zieliński è nato il 14 gennaio 1965 a Gdańsk. Dopo aver compiuto gli studi filosofico-teologici presso il Seminario maggiore di Gdańsk, il 18 maggio 1991 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale per la medesima Arcidiocesi. Il 26 settembre 2015 è stato nominato Vescovo titolare di Medeli ed Ausiliare dell'Arcidiocesi di Gdańsk ricevendo la consacrazione episcopale il 24 ottobre successivo. Nell'ambito della Conferenza Episcopale Polacca il presule è Membro del Consiglio per gli Affari sociali. (Civ)