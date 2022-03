Ucraina: Meloni, stucchevole che a Salvini non si perdonino rapporti pregressi con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero stucchevole che a Salvini non si perdonino i suoi rapporti pregressi con Putin quando tutti quanti hanno avuto rapporti con Putin. Trovo stucchevole che a fare lezioni di morale alla Lega siano gli stessi che devono ancora dimostrare di non aver ricevuto soldi dal regime marxista venezuelano di Maduro o quelli che si fanno pagare dagli sceicchi sauditi". Lo ha detto, a proposito del conflitto in Ucraina, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista al "Corriere.it". (Rin)