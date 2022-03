Piemonte: Leone (presidente III Commissione), approvato regolamento su cooperative di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lo scorso anno abbiamo lavorato affinché il Piemonte si dotasse delle cooperative di comunità, in cui i soci sono cittadini di uno stesso territorio e che condividono la gestione di servizi essenziali per la comunità in cui vivono. Oggi abbiamo regolamentato le procedure e i relativi termini per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità, delineando anche le sue modalità di gestione. Lo ha annunciato il presidente della III Commissione del Consiglio regionale del Piemonte Claudio Leone (Lega), a margine della seduta che ha approvato il regolamento regionale in materia di cooperative di comunità e agli indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava.