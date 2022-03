Ucraina: Di Maio a colloquio con collega cinese Wang Yi, concordati sforzi congiunti per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio in videochiamata con l'omologo della Repubblica popolare cinese, Wang Yi, con il quale sono stati concordati "sforzi congiunti per un percorso di pace" in Ucraina. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso titolare della Farnesina. Le due parti hanno ribadito che "il coordinamento della comunità internazionale è unica via per raggiungere una soluzione diplomatica". "Ho espresso ferma condanna per l’aggressione russa e ribadito sostegno al popolo ucraino", ha aggiunto Di Maio.(Res)