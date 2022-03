Ostia: controlli anti droga, otto arresti e circa 600 grammi di stupefacente sequestrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti in flagranza sono stati eseguiti sia a seguito di mirate perquisizioni domiciliari svolte dai carabinieri della stazione di Ostia, come quella ad un 40enne con precedenti, che ha consentito di rinvenire 30 dosi di cocaina nonché oltre 90 grammi di hashish occultati in vario mobilio di casa, sia, in altra circostanza, in occasione dell'esecuzione di uno sfratto in una abitazione abusivamente occupata da un 30enne, durante il quale i militari hanno trovato oltre 100 grammi di hashish in una scarpiera. Molti anche i controlli stradali a soggetti sospetti che hanno permesso, in una circostanza, di arrestare due fratelli, di 33 e 23 anni, i quali erano stati notati dai militari della sezione radiomobile della Compagnia di Ostia gettare a terra degli involucri; bloccati dopo un breve inseguimento, sono stati trovati in possesso, sia sulla persona che nella loro abitazione, di oltre 70 involucri di cocaina nonché 100 grammi di hashish. (segue) (Rer)