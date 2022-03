Ostia: controlli anti droga, otto arresti e circa 600 grammi di stupefacente sequestrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella rete dei controlli stradali è finito anche un 18enne fermato e trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, suddivisa in dosi, 625 euro in contanti e di ulteriori 200 grammi della medesima sostanza occultati nella sua abitazione, segno di una fiorente attività di spaccio anche da parte di giovanissimi. Anche i mirati servizi di osservazione e pedinamento in notorie "piazze di spaccio", hanno consentito di arrestare in più circostanze tre soggetti di 52, 51 e 47 anni, con precedenti, notati cedere o nascondere, complessivamente, 36 dosi di cocaina, poste sotto sequestro, insieme ad un coltello a serramanico portato al seguito da uno dei tre durante l'attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma e i soggetti fermati sottoposti a varie misure cautelari. Interventi ad ampio spettro dei carabinieri nella frazione lido, che hanno l'obbiettivo di contrastare tutti i fenomeni di degrado urbano e di criminalità diffusa. (Rer)