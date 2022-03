Turismo: al via la nuova stagione di eventi del porto Marina di Santa Marinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte la nuova stagione di eventi nella splendida cornice del Marina di Santa Marinella, il porto turistico situato nel pieno centro della città di Santa Marinella, nota come la "Perla del Tirreno". Il Planet Sail Bracciano, in collaborazione con il Circolo nautico Guglielmo Marconi, guiderà l'organizzazione di tre competizioni sportive veliche di rilevanza nazionale: la terza tappa del campionato zonale Ilca, in data 19 e 20 marzo, con una partecipazione stimata di oltre 120 imbarcazioni e valida ai fini della ranking nazionale e internazionale per i giovani atleti che ne prenderanno parte; la settimana successiva le acque di Santa Marinella vedranno radunarsi e darsi battaglia i regatanti della storica classe Vaurien in occasione della prima Regata Nazionale della stagione 2022, ad affiancare il doppio con una regata di Warm Up saranno i performanti Melges 14. Si termina ancora una volta con una competizione di rango nazionale, la prima tappa del circuito Italiano Snipe con più di 30 equipaggi di altissimo livello provenienti da tutta la penisola per conquistare il podio in una classe che può vantare al suo interno alcuni dei velisti che hanno fatto la storia del Beccaccino. (segue) (Com)