Turismo: al via la nuova stagione di eventi del porto Marina di Santa Marinella (2)

- Da non perdere, infine, i Boat Days, che si terranno dal 22 al 25 aprile, il più importante evento nautico del Lazio dedicato all'esposizione di imbarcazioni e alle attività legate al settore marittimo. "Siamo orgogliosi di dare il via alla nuova stagione di eventi nel porto turistico Marina di Santa Marinella, ospitando competizioni veliche di grande rilievo e iniziative rivolte al mondo della nautica - ha dichiarato l'avvocato Antonio D'Amelio, presidente della società Porto Romano S.p.A. -. La ripresa delle attività sportive e culturali rappresenta un volano fondamentale per il turismo nella nostra città e per la valorizzazione delle eccellenze presenti nel territorio", ha concluso. (Com)