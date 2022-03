Bosnia-Germania: Baerbock, elezioni bosniache devono tenersi secondo scadenze previste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante che le elezioni in Bosnia Erzegovina "si tengano il prossimo ottobre", rispettando così la scadenza prefissata. Lo ha sottolineato oggi la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al termine di un incontro a Sarajevo con l'omologa bosniaca Bisera Turkovic. Baerbock ha sottolineato che "elezioni democratiche ed eque sono importanti per ogni Paese". "Il futuro europeo dei Balcani occidentali è la priorità assoluta della Germania, come per me personalmente", ha poi aggiunto la ministra tedesca ricordando che libertà e pace sono l'unica strada percorribile. "È nostra responsabilità storica garantire la pace", ha affermato Baerbock. (Seb)