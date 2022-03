Fiumicino: accoltella coinquilino durante lite, arrestato 52enne a Torrimpietra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Torrimpietra, con l'assistenza dei colleghi della stazione di Cerveteri, hanno arrestato un 52enne romeno gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni di un 41enne, connazionale, con il quale condivide un appartamento in affitto. I fatti sono accaduti domenica sera, quando i carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione dei due in località Torrimpietra, in ausilio al personale del 118, allertato proprio dalla vittima dell'aggressione che presentava due evidenti ferite all'addome, di cui una particolarmente profonda. L'uomo ha riferito che a colpirlo con un'arma da taglio era stato il suo coinquilino, che si era poi chiuso in bagno. (segue) (Rer)