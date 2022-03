Fiumicino: accoltella coinquilino durante lite, arrestato 52enne a Torrimpietra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il personale sanitario provvedeva alle prime cure del ferito, i carabinieri hanno convinto il 52enne ad uscire dal bagno e lo hanno bloccato. L'uomo, in stato di forte ebbrezza alcolica, è stato perquisito e trovato in possesso di una lama, probabilmente utilizzata per il ferimento. La vittima è stata trasportata dal 118 presso il pronto soccorso dell'Aurelia Hospital, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, mentre l'arrestato è stato portato nel carcere d Roma Rebibbia, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. Al termine dell'udienza tenuta innanzi al Gip del Tribunale di Civitavecchia, il Giudice ha convalidato l'arresto operato ed irrogato nei confronti del prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere, ove già si trova. (Rer)