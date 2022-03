Fisco: Castelli su catasto, impensabile aumentare tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del catasto è “bene raccogliere i dati su ciò che manca ma nessuno vuole aumentare la tassazione sulla casa, sarebbe impensabile e non sarebbe giusto”. Lo ha dichiarato Laura Castelli, viceministra all’Economia, a “24 Mattino” su Radio 24. “Il testo di questa delega è molto ampio - ha proseguito -, l'articolo 6 l'abbiamo quasi completamente superato. Il resto dei temi sono temi identitari”. “Il Movimento cinque stelle - ha aggiunto - ha temi importanti, come continuare su un forfettario che possa avere un decalage prima che possa arrivare alla tassazione ordinaria, e come le detrazioni immediate per le spese sanitarie pagate subito e non l'anno successivo con una carta elettronica”. “Ci sono molti temi sul piatto che, come il Parlamento normalmente fa, vanno affrontati", ha concluso. (Rin)