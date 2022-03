Iraq: vice-presidente parlamento, ricevuti nomi 40 candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento iracheno ha ricevuto i nomi di 40 candidati per la carica di presidente della Repubblica. Lo ha dichiarato Shakhwan Abdullah, il vicepresidente del parlamento di Baghdad, in una conferenza stampa indetta dopo la chiusura delle candidature per il ruolo di capo dello Stato, specificando che "sono state ricevute 40 candidature, che ora verranno esaminate dalle autorità competenti. Al termine di questa procedura, verrà fissata la seduta parlamentare per eleggere il capo dello Stato". Infine, Abdullah ha dichiarato che i nomi verranno ufficializzati solo "dopo che sarà stata verificata l'eleggibilità".(Res)