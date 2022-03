Energia: Castelli, necessità nuovo scostamento bilancio dipende da decisioni Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di un nuovo scostamento di bilancio per fare fronte al caro energia dipenderà da quello che succederà nel Consiglio europeo. Lo ha dichiarato Laura Castelli, viceministra all’Economia, a “24 Mattino” su Radio 24. “Prima bisogna capire se è possibile usare altre risorse - ha proseguito - perché gli effetti saranno molto forti”. “Ricordo - ha sottolineato - che il governo ha messo a disposizione più di 12 miliardi sulle bollette, a dimostrazione del fatto che quando serve lo fa e oggi abbiamo coperto due semestri. Non immaginavamo che questo secondo trimestre fosse così, con un impatto che non era solo dovuto alla scia dell'inflazione e della crisi del Covid, ma che avesse anche un problema di guerra". “Credo che l'Europa abbia imparato quanto è necessario muoversi insieme - ha evidenziato Castelli - e penso che anche su questo non possiamo essere soli”. “Credo che i prossimi due giorni abbiano proprio questo obiettivo che dobbiamo provare a portare a casa", ha concluso. (Rin)