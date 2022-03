Carburanti: Castelli, taglio accise dipende da risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di un taglio generalizzato delle accise per fare fronte al caro carburante dipende dalle risorse. Lo ha dichiarato Laura Castelli, viceministra all’Economia, a “24 Mattino” su Radio 24. “Credo che prima dobbiamo capire quanto l'Europa voglia continuare a crescere in questa sua modalità di solidarietà comune, e, una volta capito, si faranno le scelte”, ha proseguito. “Si sta ragionando su tutto, le risorse necessarie sono tantissime, e bisogna capire chi tira fuori questi soldi, se l'Europa ragiona di una necessità generale, perché non stiamo parlando di un problema solo per l'Italia, o se ogni Stato debba fare da sé”, ha spiegato. “In questo caso - ha concluso - sarebbe molto molto complicato". (Rin)