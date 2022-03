Trasporti: Artusa (St), sintonia con viceministro Morelli su riduzione restrizioni covid a Ncc e su Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una piena sintonia sui ristori e sul Pnrr e un impegno concreto a togliere le restrizioni alla capienza degli Ncc previste per l'emergenza da Covid-19. Sono questi, tra gli altri, gli argomenti trattati ieri nel colloquio tra Francesco Artusa, presidente di Sistema trasporti e Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del governo Draghi. "In oltre un'ora di colloquio col viceministro Morelli abbiamo potuto affrontare in modo approfondito le diverse problematiche che affliggono la categoria Ncc e Bus turistico. Abbiamo potuto analizzare nel dettaglio tutte le proposte di Sistema Trasporti contenute in un documento lasciato al viceministro per gli ulteriori approfondimenti", spiega in una nota Artusa, presidente dell'associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus. "Sul caro carburante ci è stato riferito che il Governo sta studiando diverse ipotesi, sia sulle accise sia sul prezzo alla finale alla pompa - aggiunge -. Sui ristori e Pnrr abbiamo riscontrato una sintonia sulla necessità di incentivare il passaggio delle flotte agli euro 6 endotermici e non solo l'elettrificazione". (segue) (Com)