Trasporti: Artusa (St), sintonia con viceministro Morelli su riduzione restrizioni covid a Ncc e su Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo poi registrato disponibilità a risolvere questioni più tecniche che politiche come la lentezza nell'immatricolazione degli Ncc, l'utilizzo del noleggio a lungo termine, la carenza di autisti anche con l'innalzamento dell'età come accade in altri paesi europei per risolvere l'emergenza. Sul Ddl concorrenza abbiamo espresso la volontà di partecipare alla stesura delle norme che ci riguarderanno a differenza degli ultimi 15 anni invitando ad una valutazione approfondita della nostra proposta globale di riforma. Infine, Il viceministro ha assunto l'impegno di raffrontarsi col ministero della Salute per togliere le restrizioni alla capienza degli Ncc previste dal Dm del novembre 2021 che non hanno più ragione di esistere. Contiamo di rivedere Morelli nel breve periodo per proseguire il confronto e concretizzare almeno alcune delle proposte presentate oggi", conclude Artusa. (Com)