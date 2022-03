Ungheria: ministro Esteri, oltre 200 mila profughi arrivati finora dall’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 mila profughi dall’Ucraina sono arrivati in Ungheria dall’inizio della guerra. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto. Per la precisione si tratta di 201.706 persone. Il capo della diplomazia di Budapest ha dichiarato che le istituzioni sono pronte ad accogliere i profughi e coloro che desiderano restare in territorio magiaro verranno aiutati nell’inserimento nel mercato del lavoro e dei figli a scuola. “E’ orribile e scioccante che alla fine del primo quarto del XXI secolo l’Europa debba vivere brutali atti di guerra”, ha affermato Szijjarto. Il ministro ha anche ribadito che l’Ungheria non invierà soldati o armi in Ucraina e che la sicurezza energetica ungherese è una “linea rossa” che il governo non intende oltrepassare con le sanzioni. “Le forniture di gas naturale non sono una questione ideologica, politica o filosofica, bensì fisica. O ci sono o non ci sono”, ha detto. (Vap)