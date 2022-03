Ucraina: Lavrov, i negoziati in Bielorussia tra Mosca e Kiev non hanno alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati in Bielorussia tra le delegazioni di Russia ed Ucraina non hanno alternative, partiamo dal fatto che l'attuale incontro non intende sminuirli. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in conferenza stampa al termine dell'incontro con l'omologo Dmytro Kuleba ad Antalya. Inoltre Lavrov ha dichiarato che Mosca ha presentato a Kiev delle proposte specifiche per un accordo, nel corso dell'ultima tornata di negoziati, aggiungendo che l'Ucraina ha preso in considerazione l'offerta russa, alla quale risponderà a breve. (Rum)