Romania: investimenti netti nell'economia aumentati del 2,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti netti nell'economia romena sono stati pari a 24,3 miliardi di euro nel 2021, in aumento del 2,1 per cento rispetto al 2020. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica. Si registra un aumento delle opere di nuova costruzione del 7,1 per cento. Nel quarto trimestre del 2021 gli investimenti netti nell'economia nazionale sono stati pari a 8,4 miliardi di euro, in calo del 4,5 per cento rispetto al quarto trimestre del 2020. Il calo si è registrato in tutti gli elementi strutturali. (Rob)