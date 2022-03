Spagna: presidente Madrid Ayuso denuncia a Procura 12 contratti governo per 326 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato che il gruppo parlamentare popolare nell'Assemblea regionale denuncerà oggi alla Procura anti-corruzione spagnola 12 contratti del governo di Pedro Sanchez durante la pandemia per un valore di 326 milioni di euro. La presidente madrilena lo ha annunciato nel corso della sedute dal Consiglio regionale. Secondo Ayuso ci sarebbero almeno 7 aziende legate al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), all'entourage del premier Sanchez e dell'ex ministro della Salute, Salvador Illa. L'esponente popolare ha dichiarato che le mascherine sono state fornite a un valore tra il 25 e il 500 per cento in più rispetto ai contratti precedenti nello stesso periodo. "In alcuni casi il materiale non è arrivato e ha lasciato molti operatori sanitari e pazienti senza protezione, e in altri casi gli importi pagati in anticipo non sono stati rimborsati", ha attaccato Ayuso. (Spm)