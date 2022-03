Municipio Roma III: Fd'I, avviato iter per targa in memoria vittime degli anni piombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasta mattina è passato in consiglio del III Municipio l'atto presentato da Fratelli d'Italia per l'apposizione di una targa a piazza Conca D'oro, adiacente ai giardini della Metro B1, in memoria di tutte le vittime degli anni di piombo. Un omaggio a tutte le persone barbaramente uccise e una vittoria per tutte le famiglie che hanno perso un famigliare o un amico in quegli anni bui". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo. (Com)