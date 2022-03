Roma: protesta Fd'I in Assemblea capitolina, "grave censura contro Pro Vita"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta in Assemblea capitolina contro la rimozione dei cartelloni anti abortisti dell'associazione Pro Vita che erano stati affissi in occasione dell'8 marzo nel quadrante ovest della città. La consigliera di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, definendo la rimozione dei cartelli una "grave censura" ha esposto una copia del manifesto che ritrae un feto e recita "Più potere alle donne? Facciamole nascere". "È successo un fatto molto increscioso a Roma - ha detto Mennuni, intervenendo sull'ordine dei lavori -. Una censura grave che si è verificata a carico di realtà associative romane che avevano semplicemente affisso un manifesto, che chiedeva di favorire la nascita di donne in Italia nel giorno dell'8 marzo, e che è stato fatto rimuovere dal Comune". La presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha sospeso la seduta e ha fatto allontanare dall'Aula Giulio Cesare la consigliera di Fd'I. (Rer)