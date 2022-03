Ucraina: Mulè, sanzioni alternativa a no fly zone per scongiurare guerra globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per non alzare ancora di più il livello della tensione attivando una no Fly zone, che porterebbe a una guerra globale, "l'unica via rimane quelle delle sanzioni, le più dure ed efficaci possibili". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ad "Agorà" su Rai3". "Allo stesso tempo dobbiamo pensare a quello che ci riguarda da vicino come il rincaro delle bollette: in un trimestre è stato registrato un aumento di di 35 miliardi", ha spiegato. "Una conseguenza della guerra è l'instabilità che dobbiamo necessariamente affrontare con un approccio comune dell'Unione europea per l'acquisto del gas e il tetto dei prezzi. Con la creazione di un fondo europeo illimitato, finanziato dagli eurobond, avremmo i soldi per l'energia, per le spese militari e per l'accoglienza dei rifugiati", conclude Mulè. (Rin)