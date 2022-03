Imprese: De Puyfontaine (Vivendi), quello in Tim è investimento strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Vivendi in Tim è un "investimento strategico a lungo termine che si integra nel nostro progetto di sviluppo in Europa del sud". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Arnaud de Puyfontaine, presidente del consiglio direttivo di Vivendi, gruppo che detiene circa il 24 per cento dell'operatore telefonico. "Nei confronti di Telecom Italia siamo un operatore industriale, apportiamo dei contenuti e degli sviluppi tecnologici", ha detto il dirigente. De Puyfontaine spiega poi di non essere informato di una nuova offerta fatta dal fondo Kkr. "Ho letto delle informazioni sulla stampa. A ogni modo, non c'è alcuna offerta. È stata solo inviata una lettera a novembre che mostrava un potenziale interesse", spiega il presidente del consigli direttivo di Vivendi. "Il valore di Tim è ben superiore a quello del mercato oggi e la procedure di Kkr si fa ad un livello di prezzo molto inferiore", ha detto de Puyfontaine. "Il consiglio di Tim gli risponderà quando avrà valutato il valore de gruppo in funzione al piano strategico", ha detto de Puyfontaine. (Frp)