Ue: presidente romeno Iohannis partecipa a riunione informale Consiglio europeo di Versailles

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis partecipa oggi alla riunione informale del Consiglio europeo a Versailles. Martedì, il capo dello Stato ha partecipato ad una riunione di coordinamento in videoconferenza con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e i primi ministri del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte, della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, della Croazia, Andrej Plenkovic e dell'Estonia, Kaja Kallas in preparazione della riunione informale del Consiglio europeo di oggi. Dopo l'incontro, l'amministrazione presidenziale di Bucarest ha riferito che i colloqui si sono incentrati sugli attuali sviluppi della sicurezza in Ucraina, sugli sforzi per gestire e sostenere i flussi di rifugiati, le misure di assistenza umanitaria per l'Ucraina e la Moldova, le sanzioni contro Russia e Bielorussia e le proposte per rafforzarle. Si è parlato anche di rafforzare la dimensione della difesa dell'Unione europea, la sicurezza energetica, con particolare attenzione alla riduzione delle dipendenze, alla diversificazione degli approvvigionamenti e alla ricerca di soluzioni europee all'aumento dei prezzi dell'energia. Sono state anche affrontate recenti proposte per aumentare la resilienza delle economie europee e promuovere un modello europeo di crescita economica, progettato per affrontare molteplici sfide. (segue) (Rob)