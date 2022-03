Ue: presidente romeno Iohannis partecipa a riunione informale Consiglio europeo di Versailles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, il presidente Iohannis ha sostenuto il ruolo e l'impatto che l'unità e il coordinamento, non solo all'interno dell'Unione europea, ma anche con gli Stati Uniti, la Nato e altri partner strategici, hanno in risposta all'aggressione russa all'Ucraina e ha sottolineato la l'importanza di mantenere la loro fermezza. Il capo di Stato ha presentato le misure adottate dalla Romania a sostegno dell'Ucraina, compresa la decisione del Paese di ospitare un centro logistico per il coordinamento e la raccolta dell'assistenza umanitaria internazionale rispettivamente all'Ucraina e alla Moldova, nei prossimi giorni dovendo essere effettuato il primo convoglio umanitario verso l'Ucraina. (segue) (Rob)