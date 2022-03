Ue: presidente romeno Iohannis partecipa a riunione informale Consiglio europeo di Versailles (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Iohannis ha inoltre sottolineato il sostegno della Romania all'adesione dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia alla famiglia dell'Unione europea e l'importanza di un messaggio di sostegno a livello europeo per tutti e tre gli Stati. Secondo l'amministrazione presidenziale, nel contesto delle discussioni sulla sicurezza energetica, il capo di Stato ha fatto riferimento alle misure a breve termine per gestire la situazione attuale, in termini di fornitura agli Stati membri, sostegno all'Ucraina e alla Moldova, ma anche a medio e lungo termine, volti a porre fine alla dipendenza dalla Russia ea diversificare gli approvvigionamenti energetici. "Il Presidente della Romania ha evidenziato il ruolo di garantire le interconnessioni a livello di Stati membri, citando in tal senso l'interconnessione tra Grecia e Bulgaria e l'utilizzo di Brua. Il presidente ha anche sottolineato la particolare importanza di sfruttare al meglio il potenziale dei combustibili di transizione per garantire la sicurezza energetica ", ha affermato l'amministrazione presidenziale. (segue) (Rob)