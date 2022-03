Ue: presidente romeno Iohannis partecipa a riunione informale Consiglio europeo di Versailles (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato romeno ha fatto riferimento anche alla situazione dei prezzi dell'energia, che resta un tema prioritario, dal punto di vista dell'impatto sulla popolazione, ma anche sull'economia nel suo insieme, ed è necessario individuare ulteriormente le soluzioni a livello europeo per proteggere i consumatori e la competitività economica a livello dell'Ue. Il presidente Klaus Iohannis ha anche sostenuto la necessità di rafforzare il settore della difesa a livello europeo, accogliendo con favore iniziative volte ad aumentare gli investimenti in capacità di difesa e tecnologie innovative. Il capo dello Stato ha anche annunciato la decisione di aumentare la spesa per la difesa al 2,5 per cento del Pil nel 2023. (Rob)