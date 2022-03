Ucraina: Amazon Prime annuncia stop attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dell'e-commerce Amazon ha annunciato la sospensione di Amazon Prime Video e di tutti i servizi di spedizione e annessi in Russia, in risposta all'operazione militare condotta da quel Paese in Ucraina. La società non riposta le vendite in Russia nei suoi rendiconti finanziari, ma la base clienti nel Paese è minima rispetto a quella di mercati più grandi. Nei giorni scorsi hanno annunciato decisioni analoghe, tra gli altri, colossi dell'elettronica statunitensi come Apple, Dell Technologies e Microsoft Corp. (Nys)