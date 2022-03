Governo: Cdm convocato alle 10 a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, 10 marzo, alle ore 10:00, a palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: disegno di legge su disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, esame preliminare (Affari regionali e Autonomie); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 (Affari esteri e cooperazione internazionale); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 (Affari esteri e cooperazione internazionale). All'odg anche leggi regionali e la voce "varie ed eventuali". (Com)